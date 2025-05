Peter Vandenbempt ziet het grote verschil tussen KAA Gent en Royal Antwerp FC

Het gaat niet al te goed met KAA Gent. In de Champions' Play-offs zijn ze al meermaals weggespeeld geweest door Club Brugge en ook tegen RSC Anderlecht slikten ze een dubbele, bittere pil. De supporters morren dan ook wat af.

KAA Gent pakte zijn eerste en enige titel uit zijn bestaan exact tien jaar geleden. De jaren nadien kwamen ze er nog steeds dichtbij, maar ondertussen zijn de Buffalo's een beetje de 'best of the rest' geworden.

Aansluiting bij de top moeilijk

Club Brugge en Union zijn al jaren beter, terwijl ook Genk, Anderlecht en Antwerp er zich al meermaals wisten voor te wurmen en/of prijzen wisten te pakken. En dat steekt dus ook bij de supporters.

Ivan De Witte wilde met Gent een vaste topploeg worden en dat is toch niet helemaal gelukt. Elk jaar een Europees ticket pakken is klasse, maar het zou ook eens meer mogen zijn dan het laagste Europees ticket.

Antwerp meer geduld?

De Conference League wordt hier en daar in de wandelgangen de confiturenbeker genoemd, de supporters willen eigenlijk wat meer dan dat. "Het is moeilijk verteerbaar voor de Buffalo-fan, die het titelsprookje en de redelijk sensationele CL-campagne het seizoen erna vanop de eerste rij heeft beleefd. Nie neute valt hem zwaar", ziet ook Peter Vandenbempt bij Het Nieuwsblad.

Volgens hem is het anders voor de supporters van Antwerp, die heel dankbaar zijn voor alle prijzen die ze bij The Great Old kunnen pakken. "Zeker in het besef dat hun club tien jaar geleden op sterven na dood was. En dus geduldig bij de nieuwe realiteit waarin Antwerp nu is beland, op zoek naar stabiliteit en een stevige basis voor nieuwe successen in de toekomst."