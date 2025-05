Coryfeeën Anderlecht voorspellen strijdplan paars-wit: "Niet het moment voor zachtheid"

Anderlecht kan vanavond geschiedenis schrijven in het Koning Boudewijnstadion. Als paars-wit Club Brugge klopt in de bekerfinale, pakt het zijn eerste prijs sinds 2017. Enkele clubiconen werden uitgenodigd en blikten vooruit.

Voormalig doelman Silvio Proto rekent op een slimme aanpak. “Club zal waarschijnlijk het meeste balbezit hebben, dus moeten wij scherp zijn in de omschakeling. Als we vroeg scoren, kunnen we het duel daarna controleren", klinkt het. Hij ziet in Dolberg de bepalende speler: “Als hij een goede dag heeft, maken we echt kans.”

Guillaume Gillet wijst op de kracht van coach Besnik Hasi in dit soort wedstrijden. “Hij weet wat er nodig is om te winnen. Eén match kan het hele seizoen kleuren. Als Anderlecht wint, zie ik hem blijven als trainer", zegt de ex-middenvelder, die zelf scoorde bij de laatste bekerzege in 2008.

Ex-aanvoerder Olivier Deschacht hamert op defensieve discipline. “Ze moeten georganiseerd en compact spelen. De zege zal er alleen komen met veel inzet en karakter, want Brugge heeft op papier meer kwaliteit.”

Volgens Deschacht is mentale scherpte cruciaal. “Je moet uitstralen dat je gelooft in winst. Niet twijfelen, maar vechten voor elke bal. Laat zien dat je dit echt wil.”

Hij vindt ook dat Hasi zijn jonge groep duidelijk moet toespreken. “Ze hebben geen zachtheid nodig, wel duidelijke richtlijnen. Dit kan een keerpunt zijn voor de club, ook richting het volgende seizoen.”