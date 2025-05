Wordt dit de nieuwe verdediger van Anderlecht? Ex-jeugdspeler City en PSV op de radar

RSC Anderlecht zit allerminst stil op de transfermarkt. Met Cedric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic werden al 2 versterkingen binnengehaald, maar het huiswerk van sportief directeur Olivier Renard is nog lang niet af. Volgens Maghreb-Foot kijkt paars-wit nu opnieuw richting een oude piste: Omar Rekik.

De 23-jarige centrale verdediger is van Nederlandse afkomst, maar speelt voor de Tunesische nationale ploeg. Hij genoot zijn opleiding bij topclubs als Feyenoord, Manchester City, PSV en Marseille. Zijn profcarrière leidde hem uiteindelijk naar Arsenal, dat hem uitleende aan onder meer Sparta Rotterdam en Wigan Athletic.

Sinds januari staat Rekik onder contract bij het Sloveense NK Maribor, waar hij indruk maakt. Zijn verbintenis loopt tot 2026, maar hij begint binnenkort aan zijn laatste volledige contractjaar. Met een geschatte marktwaarde van een half miljoen euro lijkt hij een haalbare optie voor Anderlecht.

De Brusselaars hebben naar verluidt al langer een oogje op Rekik. Zo zou de club hem al drie jaar geleden op de radar hebben gehad, al kwam het toen niet tot een transfer. Nu lijkt de timing beter te kloppen, mede door de nood aan defensieve versterking.

Renard mikt op jonge spelers met ervaring en potentieel, een profiel waar Rekik perfect in past. Hij is nog relatief jong, maar heeft een parcours afgelegd dat hem een interessante mix van maturiteit en groeimarge geeft. Bovendien kan hij op termijn ook een doorverkoopwaarde opleveren.

Of Anderlecht snel zal toeslaan, valt af te wachten, want het lijstje met potentiële versterkingen is lang. Met de drukke zomermercato in het vooruitzicht kan zijn naam snel concreet worden.