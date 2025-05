Al zeker één afwezige bij KRC Genk tegen Club Brugge: ook nog blessure erbij?

2024

Zondagavond speelt KRC Genk in eigen huis tegen Club Brugge. Het is uitkijken of Thorsten Fink nog één van zijn grote namen extra moet missen.

Woensdagavond stond er een open training van KRC Genk op de agenda. Alle 26 spelers van de A-kern waren van de partij om mee te trainen. Bryan Heynen en Christopher Bonsu Baah gaven forfait voor het afsluitende wedstrijdje, maar er lijkt niet echt iets aan de hand bij de sterkhouders. Om overbelasting te vermijden, klinkt het. Vijf minuten voor tijd moest Kos Karetsas op de training afhaken. Wellicht ook uit voorzorg. Hij blesseerde zich licht na een stevig duel met Tolu Arokodare. Wellicht kan Thorsten Fink zondag over zijn volledige kern beschikken voor de wedstrijd tegen Club Brugge, waarin de Limburgers scherprechter over de titel kunnen spelen. Enkel Ibrahima Bangoura is er al zeker niet bij, zondag tegen blauwzwart. Hij pakte twee keer geel op Union SG en is geschorst voor deze partij. Afwachten of er nog één van de lichtgeblesseerden moet afzeggen.