Wie wordt kampioen, wie mag naar Europa en wie wint de barrages? De scenario's die op tafel liggen zijn duidelijk

Stilaan zitten we in de fase van de waarheid in de Belgische competitie. De titelstrijd is nu officieel een tweestrijd geworden en ook voor diverse andere plaatsen lijkt er al een en ander vast te liggen. Welke scenario's zijn er nog mogelijk?

Union SG staat met nog twee speeldagen te gaan nog steeds op kop in de Champions' Play-offs. Zij hebben nu 50 punten en dat is er eentje meer dan Club Brugge. Genk volgt al op negen punten en is dus uitgeteld met nog twee matchen voor de boeg.

Bij een gelijke stand in de eindafrekening is het Club Brugge dat op basis van de reguliere competitie de titel pakt. En dus is het scenario voor Union SG zeer duidelijk: zij moeten minstens evengoed doen als blauw-zwart.

Nog verschillende scenario's op tafel

Club Brugge speelt nog op Anderlecht en thuis tegen Antwerp, terwijl Union SG eerst naar Antwerp trekt en dan thuis tegen KAA Gent het moet afmaken. Bij een 6 op 6 zijn ze altijd zeker van de titel.

Voor de andere ploegen lijkt een en ander ondertussen helemaal beslist. Genk heeft vijf punten voorsprong op Anderlecht, dat op zijn plaats vijf punten meer heeft dan Antwerp. En ook The Great Old heeft nu vijf punten voorsprong op KAA Gent.

Alles of niets?

Enkel als een team 0 op 6 pakt én het team dat in de achtervolging is 6 op 6 pakt kan er nog van plaats verwisseld worden. In de Europe Play-offs is ondertussen duidelijk dat Charleroi het zal opnemen tegen het nummer 5 in de stand.

De Relegation Play-offs hebben dan weer opgeleverd dat Cercle Brugge het zal moeten opnemen tegen Patro Eisden Maasmechelen. Wie zal het halen? Uw mening telt.