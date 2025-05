"Eigenaar moet beseffen dat Kortrijk geen speeltje is": de nieuwe zoektocht naar een 'smoel', met of zonder clubicoon?

Twee jaar geleden won hij nog de Franse bekerfinale, nu degradeert hij met KV Kortrijk naar de tweede klasse. Het zijn geen gemakkelijke maanden geworden voor Brecht Dejaegere, zoveel is duidelijk.

Ook Brecht Dejaegere zelf kon de degradatie niet voorkomen. De laatste weken waren niet slecht te noemen en Kortrijk was zelfs de beste ploeg van de Relegation Play-offs, maar daar koop je niets mee.

Niet genoeg

Uiteindelijk hadden ze een paar punten tekort om nog minstens barrages af te dwingen en nog voor de laatste wedstrijd was het doek al gevallen. Pijnlijk - en ook een beetje dankzij de resultaten van Beerschot in de slotwedstrijden.

"Het was niet genoeg. Ze hebben geweldig gespeeld, ze verdienen de degradatie niet", vond ook coach Bernd Storck. Supporters en spelers gingen er tot op het einde voor en dus is het jammer dat het niet gelukt is.

Geen speeltje

En wat met Dejaegere naar de toekomst toe? "De club moet nu zijn huiswerk goed maken. Er zal gecommuniceerd moeten worden", gaf hij al aan meteen na de laatste wedstrijd van het seizoen.

"Deze degradatie doet gewoon pijn", aldus ook gewezen voorzitter Joseph Allijns tegen Sportweekend. "De eigenaar moet beseffen dat Kortrijk geen speeltje is. Kortrijk heeft geen smoel meer, het is tijd dat we dat terug krijgen."