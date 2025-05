Is Besnik Hasi de juiste coach voor Anderlecht? Marc Degryse twijfelt niet langer

Anderlecht verloor afgelopen weekend de Brusselse derby met 0-1 van Union SG. De Unionisten komen dichter bij de titel, paars-wit zakt verder weg.

De bekerfinale deed hopen op verbetering bij Anderlecht. Paars-wit speelde een verdienstelijke wedstrijd tegen Club Brugge op de Heizel. Een week later was het weer absoluut niet genoeg tegen Union.

Marc Degryse zag ook dat het echt niet goed was. "Ik las dit weekend dat Anderlecht op de goeie weg is, maar dat was er zaterdagavond niet aan te zien. In de bekerfinale zijn ze boven zichzelf uitgestegen, zaterdagavond schoot van dat goeie niks meer over", zei hij bij Het Laatste Nieuws.

"Ze konden de intensiteit van Union nooit matchen. En in balbezit... Oh, oh, oh", gaat hij vlijmscherp verder. Degryse noemt ook namen.

"Yari Verschaeren, jongens. Ik denk met weemoed terug aan de Verschaeren van het jaar waarin hij doorbrak. Hij was trouwens niet alleen. Thorgan Hazard, veel te weinig. Leander Dendoncker... Hij loopt erbij, ja."

Dan is er natuurlijk ook no Besnik Hasi. De Anderlecht-coach zal zich de komende twee wedstrijden nog ferm moeten bewijzen, want zijn positie voor volgend seizoen staat op het spel. Hij heeft Degryse in ieder geval niet kunnen overtuigen.

"Besnik Hasi houdt zich rustig, omdat hij niemand tegen de schenen wil stampen in de hoop dat hij ook volgend seizoen trainer kan blijven, maar op basis van deze play-offs heeft hij mij niet de indruk gegeven dat hij de juiste man is om Anderlecht de komende jaren naar succes te leiden."