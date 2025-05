Meerdere clubs willen hem: Radja Nainggolan laat zich uit over toekomst na gemiste promotie met Lokeren-Temse

Het doek is gevallen voor Lokeren-Temse. Er komt geen promotie naar de Jupiler Pro League dit seizoen. En dus is de vraag: wat gaat er met Radja Nainggolan gebeuren? Aan opties geen gebrek, maar de middenvelder is een man van zijn woord.

Sporting Lokeren-Temse haalde het uiteindelijk niet van Patro Eisden Maasmechelen en zo komt er geen barragewedstrijd tegen Cercle Brugge voor de Waaslanders.

Duurt lang ...

Een gemiste kans voor Radja Nainggolan om door de grote poort terug naar de Jupiler Pro League te komen. En dus is de vraag: wat gaat de gewezen Rode Duivel doen volgend seizoen?

Vorige week grapte hij nog over de zaak en gaf hij aan zeker bij Lokeren-Temse te willen blijven in geval van promotie, nu was hij ernstig: "Ik was liever gepromoveerd met Lokeren-Temse, maar zeg nooit nooit in het voetbal."

Woord gegeven

"Ik heb mijn woord gegeven, maar ik heb al twee maanden niets gehoord van Lokeren-Temse. Er was een akkoord, er was een hand geschud. Maar het duurt lang. En ik loop niet achter iemand zijn gat", klinkt het tegenover VTM.

Nainggolan gaf toe dat hij voor Lokeren ook sprak met Beerschot en is van mening dat hij ook hen een handje had kunnen helpen dit seizoen. "Beerschot nam de verkeerde keuze, Lokeren-Temse de goede. Ik ben nog fit en klaar om verder te gaan." Aan interesse voor hem geen gebrek, de komende dagen of weken mag meer duidelijkheid verwacht worden.