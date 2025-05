📷 STVV geniet met volle teugen van redding en kondigt alvast twee leuke oefenwedstrijden aan

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na een zenuwslopend seizoen heeft STVV op de laatste speeldag de redding in de Jupiler Pro League afgedwongen. Een 2-2 gelijkspel bij KV Kortrijk bleek uiteindelijk voldoende om een verlengd verblijf in de hoogste afdeling veilig te stellen.

Nu de competitie achter de rug is, is het tijd voor ontspanning, dachten ze bij STVV. Op maandagmiddag kwamen de spelers van STVV, volgens Het Belang van Limburg, nog één keer bijeen in de zomerbar van het Hof van Stayen.

Deze zomerbar wordt uitgebaat door Eric Vanmanshoven en zijn vrouw Xandee. Zij is vooral bekend als de zangeres die regelmatig optreedt aan de zijde van haar man Sergio.

Tussen 12 en 16 uur werden er gesprekken gevoerd tussen de spelers en de medewerkers van de club, maar er werd ook gelachen en genoten van het samenzijn. Na de bijeenkomst werd iedereen vrijgelaten om hun vakantie in te plannen, want na de zware strijd tegen degradatie was het tijd om te ontspannen.

Eerste oefenwedstrijden zijn al bekend

Hoewel de exacte data voor de eerste trainingen van het nieuwe seizoen nog niet bekend zijn, is het al wel duidelijk dat de eerste oefenwedstrijd van STVV gepland staat tegen Zepperen-Brustem. Een ideale gelegenheid om weer in het ritme te komen na de zomervakantie.

Vervolgens wacht STVV een ontmoeting met Sporting Hasselt. De ploeg kijkt alvast uit naar een rustige zomer, maar ook naar het seizoen 2025/2026, waar het doel opnieuw moet zijn om zich te handhaven in de Jupiler Pro League en waar mogelijk zelfs een stapje hoger te mikken.