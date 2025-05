Consternatie maar ook begrip over beslissing Cercle Brugge rond Storck: "Stijnen zal wel vloeken"

De verrassende aanstelling van Bernd Storck als nieuwe trainer van Cercle Brugge zorgt voor ophef in het Belgische voetbal. De Duitser degradeerde pas met KV Kortrijk, maar krijgt nu plots de taak om Cercle in eerste klasse te houden via twee barragewedstrijden tegen Patro Eisden.

"Toen ik het zag, dacht ik: neen, dit kan toch niet waar zijn?", reageerde Wesley Sonck in Extra Time. Ook analist Peter Vandenbempt kon zijn oren niet geloven: "Storck is al de vierde coach van Cercle dit seizoen. Hebben we dat ooit al meegemaakt in België?"

Toch is het geen complete gok van de Brugse club. Vijf jaar geleden redde Storck Cercle al op miraculeuze wijze van de degradatie. "Dat was toen een club die eigenlijk dood en begraven was", herinnert Vandenbempt zich. "Hij bewees toen dat hij een echte wonderdokter is in zulke situaties."

Toch blijft de timing opmerkelijk. Storck moet in een mum van tijd een schokeffect teweegbrengen. "Zondag speelt Cercle al de heenmatch tegen Patro Eisden. Dat is wel héél kort dag", aldus Vandenbempt. "Al begrijp ik dat Cercle iets wil doen, want het ging de laatste weken echt bergaf."

Vooral de 4-2-nederlaag tegen Beerschot afgelopen weekend baarde zorgen. "In die omstandigheden snap ik het, maar ik denk dat Stijn Stijnen (trainer van Patro Eisden, red.) wel eens vloekt als hij dit nieuws hoort", lacht Filip Joos.

Jimmy De Wulf, die als assistent interimcoach was, blijft mogelijk wel bij de staf. Maar het is nu Storck die Cercle van de afgrond moet redden. Gek of geniaal? Dat zal binnen twee matchen duidelijk zijn.