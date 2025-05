Gigagok van Cercle Brugge: dit heeft Bernd Storck gepresteerd bij zijn vorige clubs

Cercle Brugge heeft gisteravond Bernd Storck aangesteld als nieuwe coach. Hij moet in twee duels Patro Eisden Maasmechelen verslaan en de Vereniging behoeden voor degradatie naar de Challenger Pro League. Iemand aanstellen voor twee wedstrijden, heeft dat zin? Of is het toch vooral paniekvoetbal?

Storck degradeerde nog maar pas met Kortrijk, maar pakte de jongste weken en maanden toch de nodige punten. De Kerels wonnen de Relegation Playoffs zelfs met 11 op 18. Maar de achterstand bleek te groot om nog goed te maken en dus zakt KV Kortrijk na 17 seizoenen naar de tweede klasse.

Zes zeges in 16 matchen in eerste twee wedstrijden

De coach mag het dus nog eens gaan proberen met een ander team. Cercle legt voor de tweede keer haar lot in handen van de ondertussen 62-jarige Duitser. In het seizoen 2019-2020 nam hij al eens over. Toen redde Cercle zich dankzij een geweldige reeks van vier zeges op rij, al zakte er door het coronavirus geen enkele ploeg dat jaar

Storck heeft met Moeskroen, Kortrijk en Cercle Brugge al enkele mooie reddingsverhalen geschreven. Toch moeten we ook stellen dat zijn manier van werken niet overal even snel aansloeg. We gingen eens kijken naar de eerste twee wedstrijden die hij coachte bij de vorige clubs waar hij aan de slag was.

De balans is niet bijster positief. Slechts zes zeges op zestien wedstrijden. Tijdens zijn vorige periode bij Cercle moest hij zelfs vijf wedstrijden wachten op een eerste zege. Zoveel tijd heeft Groen-Zwart deze keer niet.

Was het dan verstandig van Cercle Brugge om toch opnieuw een nieuwe coach aan te stellen? Na Muslic, Feldhofer en De Wulf zijn ze nu al toe aan hun vierde hoofdcoach van het seizoen. Duurzaam beleid kan je dat niet echt noemen, maar alles staat nu in het teken van de redding. En dus moest de routine nog maar een keer doorbroken worden.

Wisselen van dug out

En laat de routine doorbreken nu net iets zijn wat ook Storck graag doet. Zo wisselde hij bij Kortrijk meteen van dug out. Een mentaal spelletje om de groep te prikkelen. Sindsdien verloor Kortrijk thuis alvast niet meer. In hoeverre dat aan de nieuwe dug out ligt, laten we in het midden.

Over twee wedstrijden winnen van Patro is een must voor Storck en Cercle Brugge. Alleen dan blijven ze in de Jupiler Pro League. Bij degradatie zou Storck voor een unicum zorgen. Nooit eerder zakte een coach met twee clubs in één seizoen. Niet meteen een record waar je trots op zou zijn.

Bij Racing Genk mislukte het verhaal van Storck redelijk snel. Daar nam hij in december 2021 over, maar aan het eind van het seizoen werd alweer afscheid genomen van de Duitser. Een ideale coach voor de korte termijn, zo lijkt het. Of dat ook voor de ultrakorte termijn geldt, weten we op 23 mei.