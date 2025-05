Juventus wil Luiks jeugdproduct, maar wordt hij ook Rode Duivel volgende maand?

Diego Moreira maakt een erg goed seizoen door bij Straatsburg. Dat wekt interesse voor deze zomer. En zo lijkt de Luikenaar op weg naar een absolute topclub. De toekomst ligt mogelijk in Italië. En wat met de Rode Duivels?

Het was in 2004, terwijl zijn vader Almani bij Standard speelde, dat Diego Moreira geboren werd in Luik. De linkerflankspeler werd opgeleid bij de Rouches tot hij 16 jaar was.

Juventus wil hem

Via Benfica en Chelsea kwam hij bij Straatsburg terecht. Daar wil Juventus Turijn hem nu gaan weghalen, volgens de laatste geruchten.

Rest de vraag of hij ook Rode Duivel zal worden. Rudi Garcia heeft hem in ieder geval op de radar staan. Diego Moreira werd opgeleid in de jeugdselecties in België, droeg het shirt van de U15 van de Rode Duivels voordat hij zijn ontwikkeling voortzette in de nationale teams van Portugal.

Moeilijke keuze

De vraag over zijn internationale toekomst blijft open. Het gaat niet alleen om het voetbal, het gaat om het hart. In een interview met RTL Sport heeft Moreira openhartig gesproken over dit identiteitsdilemma. "Ik heb geen enkele deur gesloten."

"Het zijn mijn twee landen, twee landen waarin ik ben opgegroeid. Met 'wat als' verander je de wereld. Het is heel ingewikkeld, omdat het niet alleen om voetbal gaat. Er is ook een familieaspect. Ik wijs niets af. Ik ben evenveel Belg als Portugees, ik hou van beide landen."