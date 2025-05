Marvin Ogunjimi is geland bij Anderlecht: de voormalige Rode Duivel legt zijn rol uit bij paars-wit

Marvin Ogunjimi sprak op het Gala van de Ebbenhouten Schoen voor het eerst sinds hij jeugdtrainer is geworden bij RSC Anderlecht. De voormalige Rode Duivel begeleidt jonge aanvallers, van de U16 tot de U23.

Het was vorige maand een verrassing: Marvin Ogunjimi, met pensioen sinds 2022, sloot zich aan bij de jeugdteams van RSC Anderlecht. Hij is nu belast met het begeleiden van jonge aanvallers, van de U16- tot de U23-teams.

"Het is vrij breed", erkent hij met een glimlach in onze microfoon, tijdens het gala van de Ebony Shoe. "Het doel is om mijn ervaring over te brengen. Tijdens mijn carrière stond ik bekend om mijn loopacties. Natuurlijk was ik geen Romelu Lukaku, maar ik had een instinct, en dat is wat ik de jongeren probeer bij te brengen."

Aangekomen bij Anderlecht via Jelle Coen

Een mooie erkenning van een prestigieuze club als Anderlecht. "Inderdaad, maar ik denk dat het vooral te danken is aan het werk dat ik heb verzet bij KV Mechelen, in de U23. Daar heb ik mijn pad bewandeld zonder veel ophef te maken," benadrukt Ogunjimi. Inderdaad, bij Jong Mechelen werkte hij gedurende 34 wedstrijden met een zekere... Jelle Coen, huidige coach van RSCA Futures: "Hij heeft mijn naam voorgesteld."

Mijn ding is om jongeren te trainen, niet om hoofdcoach te worden

Neerpede is een prestigieuze en gerenommeerde academie, maar sinds het tijdperk van Romelu Lukaku, die een briljante uitzondering is, zijn er maar weinig echte doelpuntenmakers voortgekomen. "Er is echt veel talent en spitsen met het potentieel om daar te geraken. Maar er is veel druk, en sommige jongeren hopen al vanaf hun 16e in het eerste elftal te spelen. Mijn rol is om er voor hen te zijn, naar hen te luisteren en geduld aan te raden," legt Marvin Ogunjimi uit.

Een van die "ongeduldigen" was natuurlijk Lucas Stassin, die meer speeltijd in het eerste elftal hoopte te krijgen, maar waar Brian Riemer vond dat hij er nog niet klaar voor was. "Mijn rol zal niet echt zijn om advies te geven aan het eerste elftal. Ik doe mijn werk bij de jeugd, en als we zien dat een jonge aanvaller veel doelpunten maakt, zullen ze het opmerken."

Aan zijn kant denkt Ogunjimi, met pensioen sinds 2022 en na een laatste uitstapje bij RAEC Mons, er niet aan om ooit hoofdcoach te worden. "Mijn ding is jongeren. Het is mijn passie, jongeren trainen en hen mijn ervaring doorgeven, ik denk er niet aan om hoofdtrainer te worden. Ik heb ook al twee jaar mijn eigen voetbalacademie opgericht."

Zijn hele generatie begint langzaamaan ook te heroriënteren: Kevin Mirallas bijvoorbeeld, is ook aanvallerscoach geworden bij Union. Slechts één blijft doelpunten maken: Jelle Vossen. "Ik heb hem onlangs gezien op de Gouden Schoen en we hebben erom gelachen, ik ben coach geworden en hij blijft scoren," glimlacht Ogunjimi, Rode Duivel met 7 caps en 5 doelpunten.

En denkt hij er zelfs over na om de Belgische jeugdteams te coachen? "Ik focus me momenteel op Anderlecht. Het is de meest prestigieuze academie van België. Club Brugge, Genk, Standard zijn natuurlijk sterk op dit gebied, maar ik ben opgegroeid met Neerpede als model voor opleiding, en het is een eer voor mij om daar te werken," besluit de voormalige spits van Genk en Standard.