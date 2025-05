Na de snoeiharde uitspraak van Besnik Hasi: 'Mislukte transfer mag gratis vertrekken bij Anderlecht'

Het wordt een drukke transferzomer in de Jupiler Pro League, zoveel is nu al duidelijk. Ook bij RSC Anderlecht mogen we heel wat verwachten. En daar hoort mogelijk ook wat kapitaalsvernietiging bij.

Bij RSC Anderlecht mag er deze zomer heel wat verwacht worden. Zanka vertrok er al en met Edozie en Dendoncker zijn er een aantal uitleenbeurten die meer dan waarschijnlijk geen vervolg zullen krijgen. Drukke transferzomer Ondertussen is de vraag wat er met Dolberg zal gebeuren en ook aan de mouw van Stroeykens wordt getrokken. Jan Vertonghen stopt dan weer met voetballen. Werk aan de winkel dus voor Olivier Renard. En dan is er nog het enigma Thomas Foket. De gewezen kampioenenmaker van KAA Gent zit al weken niet eens meer in de selectie. Na de blessure van Sardella was het de jonge Ali Maamar die zijn kans kreeg van Besnik Hasi. Gratis vertrekken? "Ali heeft veel matchen moeten spelen omdat we op die positie geen alternatieven hebben", was het snoeiharde antwoord richting Foket. Foket heeft nog een lopend contract bij Anderlecht, maar bij paars-wit willen ze niet moeilijk doen om van hem af te raken. Volgens La Dernière Heure zouden ze hem zelfs gratis willen laten vertrekken om van zijn contract af te raken.