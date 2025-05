Een nieuwe stap richting de grote terugkeer bij Standard? Axel Witsel is aangekomen in Luik op maandag

Na het spelen van de laatste wedstrijd van het seizoen met Atlético Madrid, is Axel Witsel maandag in Luik aangekomen. Waarschijnlijk om wat tijd door te brengen met zijn dierbaren, maar ook om te praten met het nieuwe management van Standard, met oog op een mogelijke terugkeer.

Sinds het begin van vorige week hebben Pierre François en Marc Wilmots officieel hun functies op zich genomen bij Standard. Hun zomer belooft druk te worden. Terwijl de nieuwe algemene directeur een probleem moeten oplossen van te veel fulltimers bij de club, zal Wilmots de selectie voor het komende seizoen moeten vormen, met opnieuw beperkte middelen.

Deze zomer hoopt Standard voor 14 miljoen euro te verkopen en zou een deel van de winst kunnen herinvesteren in de transfermarkt. Matthieu Epolo, Marlon Fossey, Ilay Camara en Nathan Ngoy zijn de spelers met de hoogste marktwaarde, terwijl Ibe Hautekiet wordt gevolgd door verschillende clubs.

Wat betreft nieuwe spelers zal Marc Wilmots een lokaal, Luiks DNA willen herstellen. Het is dus waarschijnlijk dat we voormalige clubiconen weer bij Sclessin zullen zien terugkeren als spelers of in een andere rol bij de club, en dat de transfermarkt eerder gericht zal zijn op Belgische spelers.

Axel Witsel is maandag in Luik aangekomen

Zoals vorige week al bekend werd, wil het nieuwe Luikse management ook een grote slag slaan: Axel Witsel terughalen naar Sclessin. De voormalige Rode Duivel zou zijn carrière als speler bij Standard kunnen afsluiten, voordat hij deel gaat uitmaken van de technische staf of een andere rol binnen de club op zich neemt.

De verdedigende middenvelder, die gisteren zijn laatste wedstrijd van het seizoen bij Atlético Madrid speelde na enkele maanden aan de kant te hebben gestaan, is volgens onze informatie maandag in Luik aangekomen. Naast het einde van het seizoen, wat betekent dat hij waarschijnlijk met vakantie gaat en tijd doorbrengt met familie, moet Axel Witsel de komende dagen ook met de nieuwe Luikse directie spreken.

Beide partijen willen dat de grote terugkeer plaatsvindt, maar er zijn nog verschillende belangrijke punten die opgelost moeten worden. Een daarvan is deelname aan het WK voor clubs, waaraan Axel Witsel graag zou willen deelnemen met Atlético. Aan de andere kant zou Standard graag zien dat de voormalige publiekslieveling terugkeert vanaf het begin van de voorbereiding, die half juni van start gaat. Er zijn nog verschillende details die moeten worden besproken, maar de situatie zou deze week kunnen worden opgehelderd.