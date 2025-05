📷 OFFICIEEL KAA Gent kondigt vertrek van sterkhouder aan

KAA Gent kondigt de grote kuis aan in de selectie. De club laat weten dat Jordan Torunarigha na dit seizoen vertrekt.

3,5 jaar speelde Jordan Torunarigha voor KAA Gent. Zijn contract liep op het einde van dit seizoen af en de verdediger kondigde aan dat niet te verlengen.

Dat laten de Buffalo’s op hun officiële kanalen weten. Torunarigha speelde 145 wedstrijden voor KAA Gent en pakte in zijn eerste maanden bij de club de beker. Hij werd ook Nigeriaans international.

“Ik wil de club bedanken voor de prachtige tijd hier in Gent. We beleefden samen intense jaren die me als voetballer en als mens ontwikkeld hebben”, klinkt het op de website van de club.

“Ook een grote dank aan onze fans, die me altijd gesteund hebben. Het hoogtepunt was ongetwijfeld de beker in 2022. Nu is het moment gekomen om een nieuwe uitdaging aan te gaan en de volgende stap in mijn carrière te zetten. Ik wens jullie allemaal het allerbeste voor de toekomst!”

Wat de nieuwe uitdaging van de verdediger wordt is momenteel niet geweten, maar er doen alvast enkele geruchten over een nieuwe club de ronde. Zo wordt vooral Olympique Marseille genoemd, maar ook de naam van Anderlecht viel al.