Zo kijkt de internationale pers aan tegen de landstitel van Union SG

Union SG is kampioen in de Jupiler Pro League. Het is ook nieuws in de Europese pers, zo blijkt vandaag.

“Deze keer is Union SG niet gekraakt”, is de kop in de Franse sportkrant L’Équipe. “De eeuwige vervloekten van de Jupiler Pro League” hebben het deze keer wel gehaald. “Na een grote achterstand na de reguliere competitie, eindigde Union op een hoogtepunt met maar liefst negen overwinningen en een gelijkspel in de play-offs”, klinkt het. Een schril contrast met de voorbije jaren, toen Union SG zijn voorsprong verspeelde. De NOS focust op die situatie die KRC Genk nu niet wist te benutten. “De reguliere competitie werd nog op een derde plek afgesloten, leider Genk stond negen punten ‘los’. Maar in de kampioensgroep wonnen de Brusselaars liefst negen keer en speelden ze maar een keer gelijk.” The Guardian focust dan weer op Mac Allister. “Union Saint-Gilloise beëindigde hun 90-jarige wachttijd op de Belgische titel, maar moest een nerveuze avond doorstaan voordat het bezoekers Gent met 3-1 versloeg.” Het werd een dubbelslag voor de familie van Mac Allister. “Kevin Mac Allister, de broer van Alexis uit Liverpool, werd kampioen met USG op de dag dat zijn broer zijn Premier League-winnaarsmedaille ontving.”