'Westerlo wil zich wapenen en heeft oogje op absoluut toptalent'

De kans dat u al gehoord hebt van Piero Cari is eerder klein. Toch zou het niet mogen verbazen als de jonge speler uit Peru binnenkort op de Belgische voetbalvelden rondloopt. En dan zouden we zijn naam wel eens wél snel kunnen kennen.

Piero Cari staat te boek als een groot talent binnen Peru. De 17-jarige aanvallende middenvelder maakt grote sier bij Club Alianza Lima en zou dan ook wel eens dichtbij een overstap naar het buitenland staan.

De spelmaker die geboren werd in Tacna was dit seizoen goed voor één assist in 93 speelminuten. In vier korte invalbeurten liet hij wel al meteen zien dat hij ook bij de A-kern van waarde kan zijn.

Talentvolle spelmaker

De voorbije weken is hij vanuit de B-kern aan de A-kern toegevoegd op zeventienjarige leeftijd. Hij komt uit de eigen jeugd van Club Alianza Lima en staat er nog onder contract tot december 2027.

Alianza Lima ⚪️🔵 evalúa una oferta que llegó por Piero Cari 🇵🇪 (17) desde Europa. Se trataría del club KVC Westerlo de la Belgian Pro League 🏆🇧🇪.



➡️ El volante ofensivo renovará su contrato para dejarle un dinero importante a las arcas del club aliancista.



ℹ️ Vía: @theatharis pic.twitter.com/A0dWCoosPm — Momento Deportivo (@MDeportivope) June 3, 2025

Volgens bronnen uit Peru zou KVC Westerlo wel wat zien in de speler. Zij zouden hem deze zomer heel graag naar België willen halen en meteen een meerjarig contract gaan geven.

Dat laat alvast Momento Deportivo weten. De komende dagen en weken zal er mogelijk wel wat gaan gebeuren in de zaak. Meer dan waarschijnlijk zijn er nog andere clubs uit het buitenland die wel wat zien in Cari.