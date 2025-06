'Club Brugge en Anderlecht hebben dezelfde middenvelder op het oog: concurrentie van PSV voor miljoenendeal'

Zowel Club Brugge als RSC Anderlecht willen er zeker op het middenveld nog versterking bij. Daarbij zouden ze nu volgens Fabrizio Romano op dezelfde piste zijn uitgekomen.

Zo willen ze allebei graag Maxi(milian) Oyedele in huis halen. De 20-jarige verdedigende middenvelder speelde niet zo lang geleden nog in de kwartfinales van de Conference League tegen Chelsea.

🚨 Maxi Oyedele will leave Legia Warsaw with several clubs keen on signing him for €6m clause… and Man United due to receive 40%.



Anderlecht, Club Brugge, Werder Bremen, PSV and two Championship sides have all called for Oyedele. pic.twitter.com/HxR2WgJJkc