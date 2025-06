Chelsea betaalt 15 miljoen voor 19-jarige die vorig jaar nog in... de Challenger Pro League speelde

Chelsea heeft Mamadou Sarr aangetrokken, een naam die niet onbekend klinkt voor Belgische voetbalfans. De negentienjarige centrale verdediger speelde begin 2024 nog op huurbasis bij RWDM, dat ondertussen is omgedoopt tot Daring Brussels.

Zijn korte passage in de hoofdstad blijkt nu een opstap geweest te zijn naar het grote werk. Bij RWDM toonde Sarr meteen zijn potentieel. Ondanks zijn jonge leeftijd maakte hij indruk met zijn maturiteit, duelkracht en voetballend vermogen.

Zijn prestaties in de Jupiler Pro League vielen op, en na die uitleenbeurt pikte Strasbourg hem op voor zo’n tien miljoen euro. Daar werkte hij een ijzersterk seizoen af.

In zijn eerste volledige jaar in de Ligue 1 speelde hij 28 wedstrijden en hielp hij Strasbourg aan een ticket voor de voorronde van de Conference League. Die prestaties bleven ook bij Chelsea niet onopgemerkt. De Engelse topclub haalt hem nu binnen voor een bedrag van om en bij de vijftien miljoen euro.

De link tussen Sarr en België onderstreept opnieuw hoe de Jupiler Pro League een interessante springplank blijft voor jong talent. RWDM gaf hem een platform om zich te tonen, al konden ze hem uiteraard niet behouden. De club heeft er financieel weinig aan overgehouden, maar hun rol in zijn traject richting de top valt niet te ontkennen.

Sarr is afkomstig uit de jeugdopleiding van Olympique Lyon en is jeugdinternational van Frankrijk. Met zijn overstap naar Chelsea tekent hij tot 2033, een contractduur van maar liefst negen jaar. De Londenaren blijven zwaar investeren in jonge spelers met het oog op de lange termijn. Zijn transfer past in een bredere trend waarin Chelsea gretig toptalent verzamelt. Na eerdere deals met onder meer Estevão en Liam Delap is Sarr al de zesde zomeraanwinst.