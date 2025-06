Knaltransfer voor Noa Lang? Franse topclub wil ex-Bruggeling heel graag binnenhalen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Olympique Marseille is volop op zoek naar versterking voor zijn aanvalslinie, nu Luis Henrique officieel de overstap heeft gemaakt naar Internazionale. De Zuid-Franse club mikt op een speler met snelheid, creativiteit en impact in de zone van de waarheid. Eén naam springt daarbij in het oog: Noa Lan

De Nederlandse flankaanvaller van PSV Eindhoven staat volgens Franse bronnen hoog op het verlanglijstje van de club. Lang, die eerder furore maakte bij Club Brugge, heeft er een ijzersterk seizoen opzitten in de Eredivisie, waarin hij een sleutelrol speelde in de titel van PSV.

Met 14 doelpunten en 12 assists in 44 wedstrijden liet Lang zijn stempel achter in Eindhoven. Vooral in de beslissende laatste weken van het seizoen toonde hij zijn waarde, met cruciale acties en doelpunten die PSV voorbij aartsrivaal Ajax loodsten en de landstitel opleverden.

Langs profiel spreekt tot de verbeelding: explosief, technisch sterk, balvast én met een onmiskenbare flair. Zijn prestaties in de Champions League met zowel Club Brugge als PSV bewijzen dat hij ook op het hoogste niveau zijn mannetje kan staan. Bovendien is hij inzetbaar op meerdere posities in de aanval.

Bij Marseille wordt zijn naam intern steeds nadrukkelijker genoemd, al is er volgens bronnen nog geen formeel bod uitgebracht. De club wil echter snel schakelen om de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet in het gedrang te brengen.

Of Lang zelf openstaat voor een transfer naar de Ligue 1 is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat de flamboyante aanvaller de nodige ervaring, kwaliteiten én karakter bezit om een uithangbord van l’OM te worden. Wordt vervolgd.