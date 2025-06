Rudi Garcia blikt vooruit op de wedstrijd tegen Wales: "Durven doorduwen"

De Rode Duivels bekampen maandagavond Wales in het Koning Boudewijnstadion. Na het gelijkspel in en tegen Noord-Macedonië volstaat enkel winst tegen het zwarte beest van het afgelopen decennium.

Rudi Garcia keek bij RTBF nog eens terug op de wedstrijd van vrijdagavond tegen Noord-Macedonië, waar de Belgen niet verder kwamen dan een 1-1 gelijkspel. "Het overheersende gevoel na vrijdagavond was frustratie. Maar die frustratie moest snel plaatsruimen zodat we onze focus op Wales konden leggen", aldus de bondscoach.

De boodschap voor de Belgen is duidelijk: Winnen. Dat weet ook Garcia: "Elke match moet je spelen om ze uiteindelijk ook te winnen. En zeker als het gaat om een duel tegen een rechtstreekse concurrent voor groepswinst."

Garcia wil dat zijn jongens meer aanvalslust tonen en effectiever zijn wanneer het erop aankomt: "We moeten terug naar het niveau dat we haalden in de terugmatch tegen Oekraïne. Als we dan op voorsprong komen, moeten we durven doorduwen en op zoek gaan naar een extra doelpunt."

Doorheen de jaren is Wales niet de favoriete tegenstander geweest van de Belgen. Sinds 2012 speelden beide landen negen keer tegen elkaar. De Rode Duivels wonnen slechts drie van die wedstrijden. Met als dieptepunt natuurlijk de verloren kwartfinale op het EK van 2016.

Het zal dus van moeten zijn maandagavond. Bij een nederlaag staan de Belgen negen punten achter op Wales en lijkt rechtstreekse kwalificatie voor het WK van volgende zomer ver weg. Ook een gelijkspel is niet ideaal. Vol voor de winst gaan is dus de boodschap.