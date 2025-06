Celtic wil bijna-basisspeler van Anderlecht en dient officeel bod in, paars-wit wil hem niet laten gaan

De toekomst van Nilson Angulo lijkt weg van het Lotto Park te liggen. De jonge Ecuadoraanse spits van Anderlecht staat namelijk op de radar van verschillende buitenlandse clubs. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde journalist César Luis Merlo heeft Celtic Glasgow al een officieel bod neergelegd.

Het voorstel van de Schotse topclub werd echter zonder aarzelen afgewezen door Anderlecht. De Brusselaars achten het bod niet voldoende voor hun talentvolle aanvaller, die de voorbije maanden opnieuw in beeld kwam bij het nationale elftal van Ecuador. Toch sluiten insiders niet uit dat Celtic met een verbeterd voorstel terugkeert — of dat een andere Europese club zich aandient.

Angulo, pas 21 jaar oud, zette zich recent nog in de kijker bij de nationale ploeg van Ecuador. In de WK-kwalificatiewedstrijd tegen topland Brazilië stond hij aan de aftrap en leverde hij een degelijke prestatie af. Hij maakt ook deel uit van de selectie voor de komende clash tegen Peru.

De aanvaller maakte in 2022 de overstap van het Ecuadoraanse Liga de Quito naar Anderlecht. Hoewel hij zijn stempel nog niet helemaal kon drukken in de Jupiler Pro League, geldt hij nog steeds als een veelbelovend talent. Zijn recente prestaties voor Ecuador hebben zijn marktwaarde alleen maar verhoogd.

Anderlecht beseft dat er opnieuw buitenlandse belangstelling op til is. Met het oog op het komende seizoen en de eigen sportieve plannen, moet paars-wit nu afwegen of het Angulo wil laten vertrekken — en tegen welke prijs. De bal ligt voorlopig nog in het Brusselse kamp.

Of Angulo binnenkort afscheid neemt van Anderlecht, is dus nog koffiedik kijken. Maar één ding is duidelijk: de Europese subtop kijkt mee, en Celtic heeft alvast het startschot gegeven.