'Erg opvallende coach (met JPL-verleden) is topkandidaat bij Standard'

Het zou wel eens een pittige dag kunnen worden in De Vurige Stede. De zoektocht naar een nieuwe coach zou er stilaan in de beslissende fase zitten. En er wordt gedacht aan een opvallende naam.

Bij Standard moet men snel op zoek naar een nieuwe oefenmeester, want de voorbereiding op het nieuwe seizoen komt er snel aan. En met Ivan Leko is de vorige coach vertrokken naar KAA Gent.

Profielen zoals Karel Geraerts en Karim Belhocine circuleerden de voorbije dagen, waarbij vooral Geraerts een topkandidaat was. Die haalde echter zijn neus op voor een verhaal in Luik, omdat er financieel geen overeenkomst kwam.

Hollerbach de topkandidaat

Nu zou er gedacht worden aan een opvallende kandidaat om de troepen onder de hoede te nemen. Bernd Hollerbach zou volgens Le Soir de topkandidaat zijn om de T1 van Marc Wilmots te worden.

Die Duitse coach was in het verleden al actief bij STVV en Moeskroen in ons land. Tussen 2023 en 2024 zat hij al eens een jaartje zonder werk, waarna Hansa Rostock hem oppikte.

Daar deed hij het afgelopen seizoen ook niet uit. En dus is hij opnieuw een vrije coach, waardoor hij spek naar de bek zou kunnen zijn voor Standard. De komende uren zal een en ander moeten duidelijk maken.