Fans RWDM (inclusief Boskamp, Van der Elst en vele anderen) komen met bijzonder stevig statement richting Textor

John Textor besloot een paar dagen geleden plotsklaps om RWDM van naam te veranderen naar Daring Bruxelles en zelfs stamnummer 2 opnieuw in voege te gaan nemen. Daar zijn de fans nu tegen in opstand aan het komen.

De supporters van RWDM hebben een duidelijke brief geschreven richting John Textor, met daarin een paar stevige eisen. Zo willen ze dat de naam terug RWDM wordt/blijft, hetzelfde voor het logo.

Ze willen ook dat supporters betrokken worden bij beslissingen die de identiteit van de club aangaan. Onder meer Johan Boskamp, Franky Van der Elst en heel wat andere belangrijke ex-spelers ondertekenden de brief.

We geven u graag de hele brief mee:

Aan de directie van Racing White Daring Molenbeek,

Aan Eagle Football,

Aan de heer John Textor,

Aan alle voetbalfans in en buiten België,

Met ontzetting namen wij, supporters van Racing White Daring Molenbeek, kennis van de beslissing van ons clubbestuur om een nieuwe naam en een nieuw logo aan te nemen. Aan deze eenzijdige beslissing ging geen enkele vorm van overleg vooraf. We stonden voor een voldongen feit.

Zoals zo vaak in het moderne voetbal zijn de supporters in dit verhaal de speelbal van eigenaren die geen rekening houden met de eigenheden van een gemeenschap, de identiteit van een club en de emoties van supporters die zich belangeloos en met hart en ziel inzetten voor hun club.

In 2015 hebben de supporters van RWDM hemel en aarde bewogen om hun club nieuw leven in te blazen, na jaren van wanbeheer, misbruikt vertrouwen en uiteindelijk de tenondergang van de club. Voor deze groep trouwe supporters telden slechts drie dingen: een club in het Edmond Machtensstadion met die vier magische letters als naam, met dat unieke, vertrouwde logo op de truitjes. Na een onwaarschijnlijke strijd slaagden de fans in hun opzet, en zagen ze hun club op tien jaar tijd opnieuw opklimmen doorheen de Belgische voetbalfdelingen. Een miraculeuze reis, die nu met een schok tot stilstand komt.

Op de website van Eagle Football staan profetische woorden: "We zijn toegewijd aan de gemeenschappen die we dienen (...) Wij geloven dat voetbalclubs en gemeenschappen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat het eigendom van voetbalclubs uiteindelijk in handen van het publiek moet zijn." Welnu, het is tijd om de daad bij het woord te voegen.

Supporters zijn meer dan een melkkoe, goed om ja te knikken op beslissingen die allang genomen zijn. Ze vormen de ziel van een club, de enigen die achterblijven wanneer al de anderen vertrekken. Vandaag trekken wij een streep. Tot hier en niet verder. Deze club is er niet voor mensen uit de Verenigde Staten die het woord ‘RWDM’ niet kunnen uitspreken. Deze club is er voor mensen die trots zijn op hun Molenbeekse herkomst in plaats van die te willen wegmoffelen.

Daarom stellen wij de volgende eisen:

1. Herinvoering van de oorspronkelijke clubnaam: Racing White Daring Molenbeek.

2. Herinvoering van het oorspronkelijke logo.

3. Structurele betrokkenheid van supporters bij beslissingen die de identiteit van de club raken.

We roepen de directie op om deze brief te lezen met het hart van een supporter. Niet als tegenstand, maar als een warme oproep om club trouw te blijven aan de waarden en identiteit van onze club. We appreciëren de inspanningen om de club onder stamnummer 2 te laten verdergaan: een teken dat de waardevolle geschiedenis van jullie club jullie niet vreemd is. Dit is echter niet de juiste manier.

Het is nog niet te laat. Kom rond de tafel zitten en bewijs dat de emotionele reacties van vele verweesde fans jullie niet koud laten.

Wij willen vooruit. Wij willen ambitie. Maar nooit ten koste van wie we zijn.

Een online petitie werd al ondertekend door bijna 2.000 supporters en sympathisanten. We zullen onze stem blijven laten weerklinken, luider dan ooit. Daarom organiseren we op zondag 22 juni om 14 uur een betoging, aan ons Edmond Machtensstadion.

Wij zijn en blijven RWDM.

Met strijdvaardige groet,

De supporters van RWDM en de ondertekenaars van deze brief, die zich volledig achter deze tekst scharen. Deze lijst is niet definitief en wordt in de loop van de komende dagen en weken verder aangevuld. Klik hier voor de actuele lijst van ondertekenaars.