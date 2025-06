Icoon van Beerschot trekt op 32-jarige leeftijd naar... 2de Nationale

Tom Pietermaat zet op 32-jarige leeftijd een nieuw hoofdstuk in zijn carrière in. De ervaren middenvelder, die na drie seizoenen bij Patro Eisden nu zonder club zat, kiest voor een overstap naar Houtvenne in eerste nationale.

Daarmee blijft hij actief in het Belgische voetbal, zij het op een bescheidener niveau. Pietermaat is vooral bekend van zijn jarenlange passage bij Beerschot, waar hij uitgroeide tot een icoon. Met zijn onverzettelijkheid en leidersmentaliteit was hij jarenlang een vaste waarde op het middenveld en in de verdediging.

Zijn naam werd op het Kiel uitgesproken met respect, en hij speelde er meer dan 200 wedstrijden. Hij was erbij in goede én slechte tijden: van het herbegin in de lagere reeksen na het faillissement tot de promoties richting de hoogste klasse.

Pietermaat was een constante in een club die vaak door woelige wateren ging. Zijn trouw aan Beerschot maakte hem tot een symbool van veerkracht en doorzettingsvermogen. Na zijn periode op het Kiel vond hij onderdak bij Patro Eisden, waar hij drie seizoenen actief was.

Ook daar zette hij zijn stempel met zijn ervaring en onverzettelijkheid, tot hij deze zomer zonder club kwam te zitten. De keuze voor Houtvenne toont aan dat hij nog niet klaar is om zijn schoenen aan de haak te hangen.

Bij Houtvenne krijgt hij de kans om in een meer familiale context zijn ervaring door te geven aan jongere spelers. Het project in tweede nationale lijkt hem op het lijf geschreven: minder druk, maar nog altijd de kans om zijn passie op het veld uit te oefenen.