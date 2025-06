'OH Leuven troeft Mechelen en Westerlo af voor gewilde aanvaller'

Westerlo had een tijdje geleden als eerste Belgische club zijn zinnen gezet op de jonge Guinese aanvaller Abdoul Karim Traoré. Ondertussen zijn er echter kapers op de kust gevonden in eigen land.

De 18-jarige spits ligt momenteel onder contract bij Bourg-en-Bresse. Op Transfermarkt wordt zijn marktwaarde op zo'n 100.000 euro geschat, maar er zal meer dan waarschijnlijk boter bij de vis moeten.

⚪️ Info #OHL:

🇬🇳 Oud-Heverlee Leuven has reached an agreement on personal terms with Guinean striker Abdoul Karim Traoré from Bourg-en-Bresse. The Leuven club is currently in talks with the National division side to reach a financial agreement. #KVMechelen also in the same… pic.twitter.com/YiNRcIXYb4