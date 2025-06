OFFICIEEL: Seraing zet in op een jonge doelman uit het amateurvoetbal

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Arthur De Bolle, een 22-jarige Belgische doelman, sluit zich aan bij Seraing na een mooi seizoen in de eerste amateurafdeling. Voor De Bolle zal het zijn eerste kennismaking zijn met het professionele voetbal.

RFC Seraing heeft zich dankzij het failliet van Deinze kunnen redden in de Challenger Pro League. De club eindigde voorlaatste, maar door het wegvallen van de Oost-Vlamingen betekende dat geen degradatie.

Seraing heeft met het oog op volgend seizoen een nieuwe doelman aangetrokken. De 22-jarige Arthur De Bolle sluit zich aan bij de tweedeklasser. Vorig seizoen speelde hij bij Tubize-Braine in de eerste amateurafdeling. Hij tekent voor één seizoen met optie op een extra jaar.

"Ik ben erg blij en trots om hier bij Seraing te hebben getekend. Dit contract is een mooie beloning voor het harde werk dat ik al vele jaren lever," verklaarde De Bolle via de clubwebsite.

De jonge doelman is geen onbekende voor Roy Eliott Lowy, algemeen directeur van de club. Hij had hem eerder al ontmoet bij Francs Borains, waar De Bolle ooit één wedstrijd voor het eerste elftal speelde, toen nog in derde klasse.

Voor Seraing is dit een mooie versterking: een jong profiel met de nodige ervaring, zij het op (het hoogste) amateurniveau. Een weloverwogen, maar veelbelovende gok. De Bolle mag zich opmaken voor een eerste kennismaking met het profvoetbal in België