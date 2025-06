Slaat Frutos zijn slag bij ex-club Anderlecht door er publiekslieveling weg te halen?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht lijkt achter de schermen werk te maken van een strategische samenwerking met promovendus La Louvière. De Waalse club keert verrassend terug naar de Jupiler Pro League en kan daarbij op de steun van Paars-Wit rekenen, dat een netwerk van partners wil uitbouwen.

De contacten tussen beide clubs zouden via Nicolas Frutos tot stand gekomen zijn. De voormalige spits van Anderlecht is momenteel technisch directeur bij La Louvière. Die stevige Anderlecht-link maakt de samenwerking volgens ingewijden logisch en strategisch interessant voor beide partijen.

Voor La Louvière biedt de band met Anderlecht niet alleen sportieve, maar ook logistieke en organisatorische voordelen. De club uit Henegouwen zoekt versterking om competitief te blijven in 1A, en kan daarbij mogelijk rekenen op een stroom van jonge of overbodige spelers uit het Lotto Park.

Een van de eerste namen die in dat kader circuleert, is die van Théo Leoni. De 25-jarige middenvelder komt onder coach Besnik Hasi nauwelijks aan spelen toe en begint straks aan zijn laatste contractjaar bij Paars-Wit. Een uitleenbeurt aan La Louvière zou voor Leoni een kans zijn op regelmatige speelminuten in de hoogste klasse, zonder dat Anderlecht hem definitief moet laten gaan.

Voor Anderlecht past deze mogelijke samenwerking in de nieuwe sportieve visie die CEO Sports Tim Borguet en technisch directeur Olivier Renard hebben uitgetekend. Na de bevestiging van Wouter Vandenhaute als voorzitter tijdens de recente raad van bestuur, is de club van plan om zowel op sportief als structureel vlak voort te bouwen met nieuwe initiatieven.

La Louvière kan dus niet alleen profiteren van extra sportieve impulsen, maar ook van de knowhow en het spelerspotentieel van Anderlecht. Voor Leoni – en mogelijk nog anderen – zou dit wel eens het begin kunnen zijn van een nieuwe etappe in hun carrière, met zicht op speelminuten én zichtbaarheid.