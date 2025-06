KRC Genk breekt ondanks vertrek Mike Penders ongezien record

KRC Genk gaat mogelijk een drukke transferzomer tegemoet. Tolu Arokodare zal meer dan waarschijnlijk vertrekken en ook aan een paar andere spelers wordt nadrukkelijk getrokken. Er zal in ieder geval boter bij de vis moeten komen.

KRC Genk heeft er een prima regulier seizoen opzitten. De Champions' Play-offs waren wat minder te noemen, maar toch maakten de Limburgers alles bij elkaar toch nog de nodige indruk.

Waardes swingen de pan uit

Het heeft ook opgeleverd als we kijken naar de marktwaardes. Die swingen stilaan de pan uit. Zeker Karetsas en Tolu hebben flinke meerwaardes gekregen bij de nieuwe cijfers volgens Transfermarkt.

Mike Penders telt niet meer mee in de berekeningen, maar toch hebben ze bij Genk nieuwe records geschreven. Dat is erg knap te noemen, vinden ze ook bij Transfermarkt zelf.

Nieuw record voor Genk

“Doelman Mike Penders is al terug bij Chelsea om deel te nemen aan de Club World Cup dus zijn nieuwe marktwaarde van 12 miljoen euro is niet opgenomen in het nieuwe totaal van de Limburgers. Toch breken ze alsnog hun eigen clubrecord en dit vooral dankzij het nieuwe goudhaantje Konstantinos Karetsas en topschutter Tolu Arokodare."

"Zij hadden beide een marktwaarde van 13 miljoen euro en zien deze nu stijgen naar respectievelijk 20 en 18 miljoen euro. Mocht Penders nog bij Genk zijn gebleven, dan hadden ze voor het eerst de barrière van 150 miljoen euro doorbroken, een uitdaging voor volgend seizoen", aldus Bart Tamsyn.