Pro League maakt 'Team van het Jaar' bekend, met toch enkele verrassende namen (en één hofleverancier)

De Pro League heeft het officiële Elftal van het Jaar voor het seizoen 2024-2025 bekendgemaakt, iets meer dan drie weken na het einde van de play-offs. Zoals verwacht zijn de beste spelers uit de Belgische competitie gebundeld in een indrukwekkende elf.

Kersvers landskampioen Union levert twee spelers af. Kevin Mac Allister, de onverzettelijke verdediger, en middenvelder Noah Sadiki worden beloond voor hun sterke seizoen met een plek in het elftal. Voor Union is het een symbolische bekroning na hun eerste titel in negentig jaar.

Opvallend is de keuze voor Colin Coosemans in doel. De doelman van Anderlecht, die dit seizoen de aanvoerdersband droeg en zijn ploeg door moeilijke momenten loodste, krijgt de voorkeur op Lammens en Moris.

Club Brugge is de absolute hofleverancier met maar liefst vijf spelers. In de verdediging prijken Brandon Mechele en Maxim De Cuyper. Op het middenveld worden aanvoerder Hans Vanaken en de Zwitser Ardon Jashari erkend voor hun constante prestaties.

Genk levert ook twee spelers: flankverdediger Zakaria El Ouahdi en spits Tolu Arokodare, die dit seizoen met zijn fysieke présence en goals vaak het verschil maakte. Hun selectie bevestigt het sterke offensieve profiel van de Limburgers.

De verrassende naam in het elftal is die van Tjaronn Chery van Antwerp. De ervaren middenvelder blonk regelmatig uit in de play-offs en drukte met zijn vista en leiderschap een duidelijk stempel op het team.