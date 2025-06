Zien we JPL-sensatie nog een seizoen op onze velden? "Alle Belgische topclubs willen hem, Club Brugge in de winter al"

Luka Vuskovic liet zich dit seizoen opmerken bij Westerlo. De jonge Kroaat was sterk in de verdediging én scoorde regelmatig. Belgische clubs willen hem, maar Tottenham beslist wat volgt: houden of opnieuw uitlenen?

Luka Vuskovic was een absolute toptransfer van KVC Westerlo afgelopen zomer. Tottenham nam de centrale verdediger over van Hajduk Split en vond meteen een akkoord met de Kemphanen over een uitleenbeurt.

Hij speelde dit seizoen 36 wedstrijden in het shirt van Westerlo waarin hij goed was voor zeven doelpunten en drie assists. Zijn meest memorabele goal was die fantastische omhaal tegen Club Brugge, net voor de jaarwisseling.

Normaal gezien trekt Vuskovic deze zomer dus gewoon naar Tottenham. De Engelse topclub moet nu dus een belangrijke beslissing nemen: hem houden om volgend seizoen zelf te gebruiken, of hem opnieuw uitlenen.

Mario Carević, trainer van het Kroatische HNK Gorica die Vuskovic heel goed kent, weet in ieder geval meer. "Ik weet dat alle topclubs in België hem willen. Club Brugge wilde hem al halverwege het seizoen", zei hij bij Sportske Novosti.

"Het enige wat telt is wat Tottenham zal beslissen – of het goed is voor hem om van competitie te veranderen of niet", besluit Carević.