De Bruyne op nummer één, Lukaku (voorlopig) in de top tien: Zoveel verdienen de toppers van de Serie A

De saga is voorbij: Kevin De Bruyne zal volgend seizoen te bewonderen zijn in het shirt van het Italiaanse Napoli. Nadat hij eerder schermde met interesse uit de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië, kiest de Rode Duivel uiteindelijk voor de Serie A.

De connectie die Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku hebben in het shirt van de Rode Duivels, mogen ze voortaan ook etaleren op clubniveau. Ze zullen samen voor Napoli spelen komend seizoen. Het is de eerste keer dat de twee tenoren voor dezelfde club spelen.

De Bruyne gaf uiteindelijk zijn ja-woord aan Napoli, al had hij wel één zeer belangrijke voorwaarde: Dat Napoli van hem de best betaalde speler maakte in de Serie A. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Dat wil zeggen, meer dan de twaalf miljoen euro netto van Juventus-speler Dusan Vlahovic, die tot op heden het grootste salaris had in de Italiaanse competitie.

De Serviër wordt dus van de troon gestoten door De Bruyne, maar hoe zit het voor de rest met de salarissen van de Serie A? De website Capology.com heeft een overzicht gemaakt van het vermoedelijke brutoloon van iedere speler die in de Italiaanse laars voetbalt.

Lukaku (voorlopig) in de top tien

De topverdieners vinden we voornamelijk bij Inter terug. Spelers als Bastoni, Barella en Lautaro Martinez hebben een salaris dat schommelt tussen de tien en de achttien miljoen euro bruto. Romelu Lukaku sluit de top tien van grootverdieners af met een vermoedelijk brutosalaris van bijna acht miljoen euro.

De Bruyne zal Lukaku dus uit de top tien verdrijven. Al verdient hij nog altijd maar ongeveer de helft van wat hij bij Manchester City maandelijks ontving. In Manchester had De Bruyne een brutosalaris van vijfenwintig(!) miljoen euro.