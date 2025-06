Ondanks de degradatie: Lucas Stassin wint mooie prijs in Frankrijk

Lucas Stassin heeft er een prima debuutseizoen opzitten in Frankrijk. De spits, die afgelopen zomer van Westerlo naar Saint-Etienne trok, ziet dat mooie seizoen nu ook beloond worden met een individuele prijs.

Het gaat snel voor Lucas Stassin. Het jeugdproduct van Anderlecht speelde amper één seizoen voor Westerlo vooraleer hij al zijn eerste transfer richting het buitenland maakte. Het Franse Saint-Etienne trok hem vorige zomer aan.

En ook in Frankrijk loopt het vlot voor de jonge Belg. In zijn eerste seizoen in het buitenland wist hij meteen twaalf keer te scoren en zorgde hij ook voor vijf assists. Mooie cijfers voor een debutant, al was dat niet voldoende om Saint-Etienne in de Ligue 1 te houden.

Geen redding voor zijn club, maar zijn doelpunten hebben hem wel een individuele prijs opgeleverd. Hij is namelijk verkozen tot Belofte van het Jaar in Frankrijk. Een mooie eer voor de spits, die Djaoui Cissé en Matias Fernandez-Pardo (ex-AA Gent) voorgaat.

Het heeft er trouwens alle schijn van dat Stassin niet mee zal degraderen richting de Ligue 2. De goalgetter kan namelijk op heel wat interesse rekenen. Zo zijn er enkele clubs uit de Ligue 1 die hem onderdak willen bieden, maar ook het Engelse West Ham en het Duitse Stuttgart zouden hem graag inlijven.

Welke club in polepositie ligt om de Belg weg te lokken bij Saint-Etienne, is nog niet duidelijk. Het wordt alleszins een interessant dossier om te volgen tijdens de komende dagen en weken.