Straf! Ex-jeugdspeler van Beerschot en Club Brugge staat nu volop in de belangstelling in Engeland

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Brian De Keersmaecker, 25-jarige middenvelder bekend uit de jeugd van Club Brugge en Beerschot, staat op het punt om zijn carrière in Nederland bij Heracles Almelo in te ruilen voor een avontuur in het Engelse Championship.

Engelse clubs Oxford United en Blackburn Rovers toonden recent concrete interesse, zo melden Britse media. Na zijn transfer naar Heracles kon De Keersmaecker zich in de kijker te spelen. Hij werd twee seizoenen geleden weggehaald bij FC Eindhoven voor slechts 400.000 euro. Inmiddels speelde hij 70 wedstrijden, scoorde zeven keer en gaf zes assists, genoeg om zijn waarde te bewijzen in de Eredivisie. Een eerdere transfer naar FC Midtjylland werd in januari nog afgeblokt door Heracles. Nu, tijdens de zomermarkt, lijkt de club wél bereid om mee te werken. Voor een goede prijs kan De Keersmaecker vertrekken, wat de Nederlandse club financieel wat ademruimte kan verschaffen. Oxford United biedt hem de kans om samen te spelen met Nederlanders als Hidde ter Avest, Ole Romeny en Ruben Rodrigues. Bij Blackburn spelen bekende namen als Todd Cantwell en Sondre Tronstad. Met zijn eerste echte buitenlandse transfer op komst, zet De Keersmaecker een belangrijke stap in zijn loopbaan. Bij Oxford of Blackburn krijgt hij de kans zich verder te ontwikkelen en een stevige basis te leggen in een van de meest veeleisende competities van Europa.