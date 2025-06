'Vincent Kompany wil Spaanse sensatie in huis halen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nico Williams zou deze zomer bij Vincent Kompany kunnen aansluiten bij Bayern. De Duitse club heeft hem als prioriteit gesteld.

Na een schitterend Euro 2024 trok Nico Williams afgelopen zomer veel aandacht. FC Barcelona werd lange tijd genoemd als de toekomstige bestemming van de linkervleugelspeler, maar de Spanjaard besloot uiteindelijk toch bij zijn geliefde club, Athletic Club, te blijven.

Veel indruk gemaakt

Dit seizoen speelde de in Pamplona geboren speler in totaal 45 wedstrijden in alle competities. Hij scoorde 11 doelpunten en gaf 7 beslissende passes. De speler bereikte zelfs de halve finale van de Europa League met de Basken.

Maar zal hij volgend seizoen nog steeds voor zijn jeugdclub spelen? Niets is zeker, vooral omdat veel clubs geïnteresseerd zijn. Volgens Fabrizio Romano is hij het belangrijkste doelwit van Bayern, onder leiding van Vincent Kompany.

Nico Williams naar Bayern?

De Beierse club heeft de aanvaller al twee keer ontmoet. Verdere onderhandelingen zouden moeten volgen. Nico Williams heeft een clausule van 58 miljoen euro, maar vooral de salariseisen van de Spanjaard remmen de afronding van een overeenkomst nog af.

De Baskische club zal zijn talent ook een nieuw contract aanbieden. Marca meldt dat Athletic Club bereid is zijn salaris te verhogen om te voorkomen dat hij vertrekt. Ook Arsenal en Chelsea tonen interesse.