'Club wil absolute jackpot en doet geïnteresseerde topclubs schrikken'

Hét dossier van deze zomer zou wel eens het dossier rond Ardon Jashari kunnen worden. Zowat alle Europese topclubs willen hem, maar de speler zelf is ook niet per se tegen een verlengd verblijf in Brugge. En dus kan het een spannende zomer worden.

Het zal nog heel druk worden voor Club Brugge deze zomer. Een aantal spelers mogen vertrekken en er is al heel wat interesse in de sterkhouders. Maar de absolute klepper zou wel eens Ardon Jashari kunnen worden. Transferrecord op komst? De kans dat hij voor een nieuw transferrecord kan zorgen mag realistisch genoemd worden. Igor Thiago leverde vorig jaar 37 miljoen euro op, maar de Zwitser zou daar dus voorbij kunnen. In België maakte hij indruk nadat hij overkwam van Luzern, maar hij liet zich ook gelden in de Champions League. Blauw-zwart én Jashari zijn beiden niet weigerachtig richting een jaartje langer bij Club Brugge, waardoor de onderhandelingspositie van Club Brugge sterk is. Meer dan veertig miljoen euro? Met PSG, Manchester City, AC Milan en Borussia Dortmund is er héél wat interesse van topclubs in Jashari. De Milanezen zouden al gesproken hebben met Jashari, maar zullen toch even geschrokken zijn. Club Brugge heeft namelijk het prijskaartje openlijk gemaakt, weet Het Nieuwsblad. En dat zou (veel) meer dan veertig miljoen euro betreffen. Met een contract tot juni 2029 is er sowieso geen verkoopsdruk bij Club Brugge.