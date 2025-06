OFFICIEEL: Voormalige favoriet van Vincent Kompany bij Anderlecht gaat aan de slag in Premier League

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vier jaar lang speelde Lukas Nmecha bij Wolfsburg. De voormalige speler van Anderlecht zal nu aan de slag gaan in de Premier League.

Lukas Nmecha werd tijdens het seizoen 2020/2021 uitgeleend aan Anderlecht door Manchester City. Ondanks zijn jonge leeftijd bleek de Duitse international vrij compleet te zijn binnen een team waar hij niet veel offensieve steun kreeg.

Met zijn 18 doelpunten, zijn vermogen om de bal vast te houden en diepgang te creëren, was Nmecha van aanzienlijke hulp voor Vincent Kompany, die hem graag in de ploeg had. Maar aan het einde van het seizoen keerde hij terug naar Wolfsburg zoals gepland.

Zijn tegenslagen achter zich gelaten?

Bij de Duitse club profiteerde de aanvaller van zijn verblijf in het Lotto Park om vol vertrouwen terug te keren, dat was duidelijk te zien in het eerste seizoen. Maar sindsdien hebben talrijke fysieke tegenslagen hem ervan weerhouden om consistent te presteren (drie basisplaatsen dit seizoen).

Dit heeft Wolfsburg ertoe aangezet om zijn contract niet te verlengen. Ondanks zijn moeilijke situatie rook een Engelse club een goede deal en heeft hem gratis gecontracteerd. Nmecha heeft getekend bij Leeds United.

Hij zal volgend seizoen in de Premier League spelen, aangezien Leeds (net als Burnley) zijn reputatie als een 'liftclub' heeft bevestigd door direct terug te keren naar de top van het Engelse voetbal. Nmecha zal onder meer teamgenoot zijn van de Belgische Largie Ramazani.