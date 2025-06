Club Brugge heeft een grote Europese club afgeschrikt, die de piste van Ardon Jashari verlaat

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Veel Europese clubs volgen de piste van Ardon Jashari, de Zwitserse middenvelder van Club Brugge. Een openbaring van blauw-zwart dit seizoen. De 22-jarige speler lijkt in ieder geval niet naar AC Milan te gaan, die de piste te duur vindt en dus opgeeft.

Club Brugge bereidt zich voor op een drukke transferzomer, met mogelijk heel wat uitgaande transfers van sleutelspelers. Onder hen Ardon Jashari, de 22-jarige Zwitserse middenvelder die indruk maakte tijdens zijn eerste seizoen in het Jan Breydelstadion.

Jashari groeide uit tot een vaste waarde in de ploeg van Club en liet zich ook op Europees niveau opmerken met sterke prestaties in de Champions League. Zijn profiel is bijzonder gegeerd, met grote clubs zoals Paris Saint-Germain en Manchester City die hem op de radar hebben staan.

Volgens geruchten uit Frankrijk zou Luis Campos, sportief directeur van PSG, zelfs persoonlijk contact hebben gehad met Jashari. Daarnaast toonden ook Borussia Dortmund en AC Milan concrete interesse in de jonge Zwitser.

AC Milan zette zijn interesse kracht bij met een openingsbod van 30 miljoen euro. Club Brugge, dat mikte op minstens 40 miljoen, wees het bod af. Voor de Italiaanse topclub was dat bedrag te hoog, waardoor zij zich inmiddels uit de onderhandelingen zouden hebben teruggetrokken.

De vraag is nu welke Europese topclub wél bereid zal zijn om aan de hoge vraagprijs van Club Brugge te voldoen. Jashari blijft een van de meest waardevolle exportproducten van de Belgische competitie, en Club is vastberaden om daar maximaal van te profiteren.