Vervelende situatie bij Genk: Limburgers hopen dat sterkhouder geen gebruik maakt van optie

KRC Genk trapt binnenkort zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen af onder leiding van coach Thorsten Fink. Maar terwijl de eerste trainingen naderen, rommelt het op de transfermarkt. Eén naam in het bijzonder houdt de club in de gaten: Mujaid Sadick.

De centrale verdediger groeide afgelopen seizoen uit tot een van de sterkste schakels in de Genkse defensie. De club beloonde zijn prestaties met een contractverlenging tot medio 2028. Daarmee toonde Genk duidelijk vertrouwen in zijn kwaliteiten én ambitie richting de toekomst.

Toch blijft de situatie rond Sadick precair. In zijn contract staat namelijk een clausule die hem toelaat om voor een vooraf bepaald bedrag te vertrekken. En dat maakt hem plots erg interessant voor buitenlandse clubs die op zoek zijn naar een betrouwbare verdediger.

Hoewel Genk weinig kan beginnen tegen het activeren van die clausule, houdt het wel vast aan zijn strategie. De club heeft de voorbije maanden stevig geïnvesteerd in het behouden van sleutelspelers en hoopt dat ook Sadick voorlopig aan boord blijft.

De speler zelf lijkt zich voorlopig volledig te focussen op Genk. Hij liet in het slot van het vorige seizoen nog zien dat hij van grote waarde is, met een constante vorm en leiderschap achterin.

Sadick blijft zo een sleutelfiguur in de plannen van Fink. Zijn mogelijke vertrek zou een flinke streep door de rekening zijn, al is Genk er op voorbereid. De transferzomer is nog maar net begonnen, maar dit verhaal wordt er sowieso één om op te volgen.