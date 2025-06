📷 'Anderlecht uit de strijd om Spaanse middenvelder: enkel Club Brugge maakt nog kans'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Belgische clubs komen op de transfermarkt geregeld in elkaars vaarwater. Dat is ook met Club Brugge en RSC Anderlecht het geval.

Club Brugge heeft zijn vizier gericht op Rubén López, een 20-jarige middenvelder die momenteel onder contract staat bij Deportivo La Coruña. López speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij Barça Atlètic, waar hij indruk maakte met zijn veelzijdigheid en technische kwaliteiten.

Hij kan zowel als centrale middenvelder, vleugelspeler en linkervleugelverdediger uit de voeten, wat hem een aantrekkelijke optie maakt voor de Belgische topclub. De interesse van Club Brugge komt op een moment waarop ook RSC Anderlecht zich in de strijd mengt.

Beide clubs zien López als een potentiële versterking voor hun middenveld en hopen hem naar de Jupiler Pro League te halen. Volgens Spaanse media zou een transfer binnen enkele dagen rond kunnen zijn.

Anderlecht moet onderspit delven tegen Club Brugge

Een belangrijke factor in deze transfer is de contractuele situatie van López. Hij staat nog tot juni 2028 onder contract bij Deportivo La Coruña, maar Barça Atlètic had een koopoptie die uiteindelijk niet werd gelicht vanwege de hoge kosten.

Dit opent de deur voor Club Brugge, dat mogelijk betere papieren heeft dan Anderlecht om de jonge Spanjaard binnen te halen. Volgens Onda Cero Coruna maakt enkel nog Club Brugge kans om de middenvelder binnen te halen, naast tweedeklasser Racing Club Ferrol.