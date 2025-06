't Is niét wat we verwacht hadden, maar: Deze droom wil Bart Verhaeghe verwezenlijken met Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge groeide de voorbije seizoenen uit tot dé referentie in de Belgische voetbalwereld. Ook Club NXT wil een gelijkaardig keurmerk worden. En Bart Verhaeghe heeft een héél duidelijke droom met zijn de jonkies.

Union SG pakte dan wel de titel, maar de Brusselaars staan nog niet op eenzelfde hoogte als Club Brugge. Het zijn de West-Vlamingen die als referentie worden gezien als het anno 2025 over Belgisch voetbal gaat.

Ook Club NXT wil datzelfde keurmerk verdienen. "We willen dat onze spelers de stempel van Club NXT dragen als ze ergens aankomen", was Guilian Preud'homme eerder al duidelijk over het project.

Heeft Bart Verhaeghe een droom met Club Brugge én Club NXT?

Maar Bart Verhaeghe heeft een droom met de jonkies van blauw-zwart. De voorzitter van Club Brugge droomt ervan om de titel te pakken met Club Brugge en… datzelfde te doen in de Challenger Pro League met Club NXT.

"Is dat zo?", lacht Preud'homme in Het Laatste Nieuws de tanden bloot. "De voorzitter wil ons altijd tot het maximale pushen. Maar ook zonder die doelstelling willen we zo goed mogelijk presteren."

De CEO van Club NXT beseft echter dat die droom héél lastig te verwezenlijken is. "Robin Veldman (voormalig coach van Club NXT, nvdr.) en hebben er vaak over gepraat."

"Club Brugge heeft een ploeg om te winnen en een ploeg om talent op te leiden", besluit Preud'homme. "Soms kiezen we er bewust voor om spelers te testen. Daardoor verliezen we. Wat ik dan denk? Ik ben een Preud'homme die vloekt, hé." (lacht)