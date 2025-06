Union SG moet eens géén nieuwe coach zoeken: 'Pocognoli blijft, maar hij vroeg wél deze garanties aan landskampioen'

Op 24 juni start Union SG aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Belgische landskampioen zal dat doen mét Sebastien Pocognoli aan het roer.

Sébastien Pocognoli blijft ook komend seizoen de coach van Union SG. Een geïnteresseerde club zal al van héél ver moeten komen om de coach los te weken.

Pocognoli weigerde om vlak na de titel van Union SG uitspraken te doen over zijn toekomst. Clubs uit de Europese topcompetities trokken én trekken aan zijn mouw. Een transfer lijkt echter (zo goed als) uitgesloten.

Union SG moet eens niét op zoek naar een nieuwe coach

Het Laatste Nieuws weet dat Pocognoli enkele positieve gesprekken heeft gehad met de clubleiding. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om met elkaar door te gaan.

De nakende Champions League-campagne helpt Poco in zijn keuze. Al heeft de coach garanties gevraagd. Het is niet de bedoeling om komend seizoen opnieuw van nul te beginnen aan een nieuw succesverhaal.

Garanties

Union is alvast van plan om de sterkhouders niet zonder slag of stoot te laten vertrekken. Geïnteresseerde clubs moeten de volle pot dokken om pakweg Noah Sadiki of Franjo Ivanovic binnen te halen.

Enige uitzondering op die regel: Koki Machida. De Japanse verdediger gaat zijn laatste contractjaar in. Of kan Het Kampioenenbal hem verleiden om alsnog een nieuw contract te ondertekenen?