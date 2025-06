Bij Antwerp worden twee nieuwe namen als hoofdtrainer naar voor geschoven: clubman én clubhopper

Royal Antwerp FC is volop in de laatste rechte lijn beland richting de aanstelling van een nieuwe hoofdcoach. De ambitie is duidelijk: voor het einde van deze week moet de knoop doorgehakt zijn. Op de lijst met kandidaten staat ook Stef Wils, momenteel nog assistent bij de club.

De zoektocht begon opnieuw nadat Ivan Leko voor AA Gent koos en een poging om Rik De Mil bij Charleroi los te weken te duur bleek. Antwerp moest zich heroriënteren en kijkt nu nadrukkelijk naar interne oplossingen. De naam van Wils, al langer gewaardeerd op de Bosuil, klinkt steeds luider, weet HLN.

De 42-jarige Wils maakte de voorbije jaren indruk achter de schermen. Na een loopbaan als verdediger bij clubs als Lierse, Westerlo en Gent begon hij in 2019 bij Antwerp als jeugdtrainer. Van daaruit werkte hij zich gestaag op tot assistent van Mark van Bommel. Een T1-rol lijkt nu plots geen verre droom meer.

Binnen de club leeft het gevoel dat Wils over het juiste profiel beschikt om door te groeien. Zijn dossier wordt ernstig overwogen, al wordt er benadrukt dat hij niet de enige kandidaat is. Er zijn gesprekken aan de gang met zijn entourage, maar er liggen ook alternatieven op tafel.

Zo circuleert ook de naam van Bernd Storck, die momenteel onder contract ligt bij Cercle Brugge nadat hij op het einde van het seizoen de overstap maakte van KV Kortrijk. Storck beschikt over de nodige ervaring én een reputatie als vakman, maar Antwerp moet afwegen of hij het juiste profiel is voor een nieuwe sportieve cyclus.

De komende dagen worden cruciaal. Antwerp wil met een duidelijke keuze richting voorbereiding trekken. Of dat met de interne promotie van Wils is of met een externe naam als Storck, zal snel blijken. Eén ding is zeker: de beslissing zal ook een signaal zijn over welke koers de club op wil.