OFFICIEEL: Doelman tekent definitief bij KVC Westerlo

KVC Westerlo heeft een transfer aangekondigd. Doelman Andreas Jungdal maakt definitief de overstap van het Italiaanse Cremonese. Hij speelde afgelopen seizoen al op huurbasis bij de Kemphanen.

Heel wat clubs hebben op woensdag een transfer aangekondigd. Zo trok Racing Genk Daan Heymans aan en tekende Ilias Sebaoui voor Sint-Truiden. Ook Westerlo heeft een transfer bekendgemaakt met het oog op volgend seizoen.

Zo haalt het doelman Andreas Jungdal definitief binnen. Jungdal was afgelopen seizoen al een half jaar actief bij Westerlo, dat hem huurde van het Italiaanse Cremonese. Hij maakt nu de definitieve overstap naar de Jupiler Pro League. Dat heeft de club aangekondigt via haar clubkanalen.

Bij Westerlo heeft Jungdal voldoende kunnen overtuigen tijdens zijn zeventien optredens voor de club. Ook onder nieuwe coach Issame Charaï zal de jonge Deen dus (vermoedelijk) de nummer één tussen de palen worden.

Op dit moment is Jungdal actief met de U21 van Denemarken op het EK. "Afgelopen zondagavond viel hij op in de wedstrijd tegen Nederland. Hij maakte maar liefst tien reddingen en speelde een sleutelrol in de indrukwekkende 1-2 overwinning van Denemarken. Na twee speeldagen heeft Denemarken de maximale zes punten gepakt en is het al verzekerd van een plek in de volgende ronde. Jungdal zal zich dus later bij de groep voegen, afhankelijk van hoe ver Denemarken komt in het toernooi", aldus Westerlo op de clubwebsite.

Westerlo eindigde het seizoen in de buik van het klassement. Coach Timmy Simons betaalde eerder deze week het gelag voor het niet inlossen van de ambities van het bestuur. Onder Charaï hopen ze wel de beoogde, nieuwe stap te zetten.