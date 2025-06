OFFICIEEL: KRC Genk heeft eerste zomeraanwinst te pakken: "Een echte winnaar"

KRC Genk heeft zijn eerste zomertransfer binnen: Daan Heymans maakt de overstap van Sporting Charleroi en tekent een contract voor vier seizoenen, tot de zomer van 2029. De 26-jarige aanvallende middenvelder is vastberaden om zich te tonen bij de Limburgse club.

Heymans komt over na een sterk seizoen bij Charleroi, waarin hij 15 doelpunten en 3 assists liet optekenen in 40 wedstrijden. Daarmee was het zijn meest productieve campagne ooit in het profvoetbal. De middenvelder bouwde in de Belgische competities al een stevige reputatie op.

“Daan is een echte winnaar", zegt Head of Football Dimitri de Condé. “Hij beschikt over de juiste mentaliteit om het te maken in het profvoetbal. Zijn leiderschap en doelgerichtheid maken hem tot een waardevolle toevoeging voor onze kern.”

Heymans zelf reageert ambitieus op zijn overstap. “Elke voetballer droomt ervan om voor volle stadions te spelen en zich in Europa te tonen. Met deze transfer maak ik beide dromen in één beweging waar", klinkt het. “Mijn beste jaren komen eraan en ik ben klaar om met deze talentvolle groep voor de prijzen te gaan.”

De middenvelder, die eerder uitkwam voor KV Westerlo, Waasland-Beveren, Lommel en Venezia, telt inmiddels al meer dan 200 wedstrijden in het Belgische profvoetbal. Zijn ervaring en veelzijdigheid moeten Genk komend seizoen een extra impuls geven.

“Ik heb hard gewerkt voor deze stap. Genk is een topclub met ambitie. Het voelt goed om hier nu te staan, klaar voor een nieuw hoofdstuk", aldus Heymans. Vrijdag sluit hij aan bij de voorbereiding van de ploeg van coach Thorsten Fink.