OFFICIEEL: Standard pikt transfervrije doelman op bij degradant

Standard heeft een nieuwe doelman beet. Het was al even op zoek naar versterking in doel, aangezien Matthieu Epolo vermoedelijk andere oorden zal opzoeken. De nieuwe keeper van de Rouches komt over van degradant KV Kortrijk.

Standard is bezig met koopjes te doen bij KV Kortrijk. Zo kon u eerder lezen dat Nayel Mehssatou en Marco Ilaimaharitra op weg zijn naar de Luikenaars. In afwachting van hun transfers, heeft Standard alvast een doelman opgehaald bij de degradant. Zo komt Lucas Pirard de Luikse rangen versterken. Pirard is een keeper van 30 wiens contract bij de Kortrijkzanen afliep. Hij kon dus transfervrij tekenen bij een andere club en doet dat nu ook. Standard heeft zijn komst officieel gemaakt op de clubkanalen. Pirard is een bekende naam in ons voetbal. Hij verdedigde eerder al de kleuren van Sint-Truiden, Waasland-Beveren, Union en de afgelopen twee seizoenen dus KV Kortrijk. Het jeugdproduct van de Rouches keert nu terug naar de club waar het voor hem allemaal begon. Naast de transfer van wingers Adnane Abid en Tobias Mohr eerder deze week, heeft Standard dus een derde inkomende transfer beet. Andere spelers zouden snel kunnen volgen. De Luikenaars zijn nu echt aan hun transferoffensief begonnen. Of Pirard ook effectief de eerste doelman zal worden bij Standard, valt nog af te wachten. Vermoedelijk zal er nog een nieuwe doelman neerstrijken op Sclessin. Matthieu Epolo zal, naar alle waarschijnlijkheid, andere oorden opzoeken.