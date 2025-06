Wat? Guardiola trapt keihard na naar Kevin De Bruyne: "De keuze beviel mij niet"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Pep Guardiola heeft opvallend hard uitgehaald bij het aanwijzen van zijn nieuwe aanvoerder bij Manchester City. Niet langer mogen de spelers stemmen over de kapiteinsband. De beslissing ligt dit seizoen volledig bij de coach, die daar een duidelijke reden voor gaf.

“Vorig seizoen beviel de keuze me niet", zei hij op zijn persconferentie. Kevin De Bruyne droeg vorig jaar nog de aanvoerdersband, maar is intussen vertrokken naar Napoli. Hoewel Guardiola zijn naam niet letterlijk noemt, is het duidelijk dat hij zich stoorde aan de keuze van zijn spelers om De Bruyne als kapitein aan te wijzen.

“Ik ben de coach. Dit seizoen heb ik voor het eerst in mijn carrière beslist wie de aanvoerder wordt”, zei Guardiola tijdens het wereldkampioenschap voor clubs in de Verenigde Staten. “Soms wil ik gewoon de baas spelen. Daarom heb ik het dit seizoen zo gedaan.”

De band gaat nu naar Bernardo Silva, die aan zijn laatste contractjaar in Manchester begint. Een opvallende keuze, gezien zijn mogelijke vertrek aan het einde van het seizoen. Toch geniet hij het volle vertrouwen van zijn coach.

Guardiola wees ook Ruben Dias, Rodri en Erling Haaland aan als vice-aanvoerders. Daarmee lijkt hij in te zetten op spelers die zowel op als naast het veld een voorbeeldfunctie vervullen en zijn visie volledig delen.

Of het een persoonlijke afrekening is met De Bruyne laat Guardiola in het midden, maar zijn uitspraken laten weinig ruimte voor twijfel: de band van vorig jaar lag hem duidelijk zwaar op de maag.