Rode Duivel héél heet transferijzer: Inter, Premier League en Portugese topclubs in de rij

Het gaat een zotte zomer worden voor Koni De Winter. De verdediger die intussen ook Rode Duivel is wordt gegeerd over heel Europa. We checkten even en de topclubs staan voor hem in de rij. Zijn keuze zal afhangen van het project dat hem wordt voorgeschoteld, want het WK volgend jaar is zijn doel.

Koni De Winter is deze zomer één van de meest begeerde voetballers op de markt. Na een sterk seizoen bij Genoa, waarin hij uitgroeide tot een onmisbare schakel in de defensie, staan de geïnteresseerde clubs in de rij. En dat zijn niet de minsten. Italië uiteraard De naam van Internazionale klinkt het luidst. De vicekampioen van Italië wil de verdediging verjongen en ziet in De Winter een potentiële opvolger voor één van de huidige sterkhouders. De club wil eerst de aanvalslinie versterken, maar na het WK voor clubs zou Inter een versnelling hoger schakelen. Ook Napoli en Juventus, zijn ex-club, volgen de situatie op de voet. Juventus verkocht De Winter vorig jaar aan Genoa voor 8 miljoen euro (plus 2 miljoen aan bonussen), maar bedong toen wel 25% op de meerwaarde bij een eventuele doorverkoop. Dat verklaart meteen waarom Genoa stevig vasthoudt aan een vraagprijs van 30 miljoen euro. Premier League en Portugal Niet alleen in Italië kijken clubs naar De Winter. In de Premier League zouden West Ham United en Crystal Palace zijn profiel grondig bestudeerd hebben. Vooral West Ham toont al langer interesse en zou De Winter als alternatief zien voor de mogelijk vertrekkende Nayef Aguerd. Alleen moeten zij eerst verkopen. Ook uit Portugal komt belangstelling. Zowel FC Porto als Benfica polsten al bij Genoa naar de situatie van de 23-jarige Rode Duivel. Zij zien in hem een toekomstige sterkhouder, maar de hoge transfersom zou daar een struikelblok kunnen vormen. Voorlopig blijft alles nog vaag. “Er is veel interesse, maar nog niets concreets", aldus sportief directeur Marco Ottolini van Genoa. “Hij is gegroeid, sterker geworden, en er wordt regelmatig geïnformeerd. Maar voorlopig ligt alles nog open.” De Winter zelf houdt zich voorlopig gedeisd in het transfergeweld. Maar dat hij een drukke zomer tegemoet gaat, lijkt zeker. Met interesse uit meerdere topcompetities is het slechts een kwestie van tijd voor er wél iets concreets op tafel ligt.