Waarom Anderlecht best ook de Belgische markt - zoals voor een doelman - afspeurt om niet in de problemen te komen

Anderlecht zou komende zomer weleens extra Belgische versterking moeten zoeken, en niet enkel uit strategische overwegingen. Door het mogelijke vertrek van enkele Belgische spelers dreigt paars-wit in de problemen te komen met de KBVB-regel rond Belgisch opgeleide spelers.

Volgens het reglement moeten profclubs bij elke officiële wedstrijd minstens zes spelers op het wedstrijdblad hebben die opgeleid zijn door een Belgische club, waarvan minstens twee vóór hun 21ste verjaardag drie seizoenen of 36 maanden in België aangesloten waren.

Veertien, maar dat kan snel slinken

Momenteel telt Anderlecht veertien spelers die aan die voorwaarden voldoen: Colin Coosemans, Thorgan Hazard, Nathan De Cat, Moussa N'Diaye, Nilson Angulo, Mats Rits, Thomas Foket, Killian Sardella, Yari Verschaeren, Theo Leoni, Mario Stroeykens en Tristan Degreef. N'Diaye en Angulo worden sinds dit seizoen meegerekend omdat ze op tijd aan hun vierde seizoen bij de club beginnen.

Maar de spoeling kan snel dun worden. Als Theo Leoni, Yari Verschaeren én Mario Stroeykens zouden vertrekken blijft er weinig marge over. En ook van Foket, Sardella en Rits zijn we nog niet zeker dat ze blijven. Voeg daar een blessuregolf aan toe – niet ondenkbaar gezien het voorbije seizoen – en het wordt krap.

Daarom is Anderlecht momenteel ook op zoek naar een tweede doelman van Belgische makelij, die meteen een plaats op het wedstrijdblad kan innemen. Namen als Thomas Kaminski en Gaetan Coucke zijn al genoemd in de wandelgangen.

Zo'n transfer zou de club meteen meer ademruimte geven. Doelmannen zijn namelijk vaste waarden op het wedstrijdblad, en die positie Belgisch invullen is een logische en efficiënte zet binnen deze context.

Futures zijn er uiteraard ook nog altijd

Het vertrek van Leoni, Verschaeren of Stroeykens is nog niet officieel, maar het is geen geheim dat vooral Stroeykens en Verschaeren interesse genieten vanuit het buitenland. Voor Leoni zou het afhangen van het sportieve project.

De regels laten weinig ruimte voor flexibiliteit: kan je als club niet aan het minimum voldoen, dan mag je die posities niet opvullen met niet-gekweekte spelers. Er vallen dus letterlijk plaatsen op het wedstrijdblad weg. Uiteraard kan Anderlecht nog altijd uit de kern van de Futures putten.

Sportief directeur Olivier Renard houdt er dan ook rekening mee in zijn zomermercato. Naast het zoeken naar extra kwaliteit, kijkt hij ook bewust naar het nationaliteitslabel van mogelijke aanwinsten.